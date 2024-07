Ritirato il ddl sui nomi femminili Le opposizioni non abbassano la guardia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 22 luglio 2024) AGI - La Lega precisa che la proposta di legge del senatore Manfredi Potenti è un'iniziativa del tutto personale. I vertici del partito, a partire dal capogruppo al Senato Massimiliano Romeo, non condividono quanto riportato nel Ddl Potenti il cui testo non rispecchia in alcun modo la linea della Lega che ne ha già chiesto il ritiro immediato. Così fonti della Lega. "Dopo la mobilitazione politica e quella della società civile la proposta di legge del senatore Potenti è stata ritirata, venendo definita dalla Lega un'iniziativa 'del tutto personale'. Una vittoria contro chi vorrebbe riportare il Paese nel passato, con la volontà di estromettere dallo spazio pubblico e politico il vissuto e il punto di vista femminile". Lo dice Chiara Gribaudo, vice presidente del Partito democratico.