A che ora il Tour de France 2024 oggi in tv | orari 21 luglio programma streaming guida RAI ed Eurosport

(Di domenica 21 luglio 2024), domenica 21, si corre la ventunesima tappa delde. Non ci sarà la passerella e poi la volata a Parigi, con la città in pieno subbuglio per le imminenti Olimpiadi, ma una cronometro tutt’altro che banale da Montecarlo a Nizza. Gli organizzatori hanno deciso di aggiungere ancora altro pepe con una cronometro tutt’altro che banale, anche se la lotta per la maglia gialla è già finita. Una prima volta dal 1904 per la Grande Boucle, con una prova contro il tempo non per specialisti. Si parte subito in salita, col GPM di La Turbie(8,1 km al 5,6%), breve discesa e poi su va sul Col d’Èze, prima di scendere in picchiata verso Nizza con gli ultimi 5000 metri pianeggianti. Per la maglia gialla tutto sembra scritto, per la vittoria di tappa anche, forse.