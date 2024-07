Chi è Billy Gilmour il Giovane Talento Scozzese che Piace al Napoli di Conte

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 20 luglio 2024) Scopri chi è, il centrocampistafinito nel mirino del. Il calciatore del Brighton si ispira a Iniesta e Modric.: Il Gioiellonel Mirino delIldi Antonioè alla ricerca di rinforzi in ogni reparto, e il nome di, talentuoso centrocampistadel Brighton, è finito sulla lista dei desideri degli azzurri. Dalla Scozia al Chelsea, Passando per il Brighton di De Zerbi Nato nel 2001,ha mosso i primi passi nel mondo del calcio con i Rangers, prima di essere notato e acquistato dal Chelsea per circa 500mila sterline quando aveva solo 16 anni. Con i Blues ha esordito nel 2019 grazie a Frank Lampard e ha fatto parte della rosa che ha vinto la Champions League nel 2021 con Thomas Tuchel.