Milano via libera ai fondi per il diritto allo studio | stanziati 25 milioni di euro in aumento rispetto all’anno scorso

(Di venerdì 19 luglio 2024), 19 luglio 2024 – La giunta comunale diha approvato lo stanziamento di 25,2diper l’anno scolastico 2024/2025 da destinare al trasporto scolastico, alle scuole per attività e progetti, il sostegno agli alunni e alle alunne con disabilità, alle famiglie per l'acquisto di cedole librarie e agli interventi per contrastare la dispersione scolastica. Con una dotazione finanziaria di 2,4diin piùailoanno, quest'anno il piano prevede alcune novità importanti, come l'introduzione di un contributo per le gite scolastiche di classi con alunni e alunne con disabilità e la messa a sistema di tutti gli interventi di contrasto alla dispersione scolastica.