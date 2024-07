Corsi Its in provincia di Bergamo in arrivo nuove borse di studio da 800 euro

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 19 luglio 2024). Superata la maturità, per gli studenti è tempo di decidere il proprio futuro: lavoro, università oIts? A tal proposito, per quest’ultimo, la Camera di Commercio diha messo a disposizione un fondo di 100mila, sotto forma didi, per incentivare l’iscrizione di nuovi studenti al primo anno dei perdi Istruzione Tecnologica Superiore attivi nelladi. La nuova misura attuata ha lo scopo di favorire l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, grazie ad esperienze formative mirate e realizzate in sinergia con le imprese del territorio. “È un’iniziativa adottata di recente – specifica Maria Paola Esposito, segretario generale della Camera di Commercio di-; siamo consapevoli di quello che stiamo vivendo in questi ultimi anni, dal problema della natalità alla carenza di manodopera nelle nostre imprese.