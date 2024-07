WWE | Tyler Bate starà fuori molto a lungo

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Gli eventi recenti in WWE hanno visto una serie di sviluppi inaspettati, con un infortunio che ha portato a un drammatico turn heel durante l’ultima puntata di Raw. Analizziamo nel dettaglio cosa è successo e quali potrebbero essere le implicazioni future. L’Infortunio di: Un Colpo Duro per la WWE Secondo quanto riportato da Fightful Select,ha subito un infortunio che lo terrà lontano dal ring più adel previsto:non dovrebbe tornare in azione nel 2024. I dettagli esatti della sua condizione rimangono al momento sconosciuti. Questo infortunio ha portato a una significativa modifica dei piani creativi della WWE. Il Turn Heel di Pete Dunne: Una Conseguenza Inaspettata L’assenza diha avuto un impatto immediato sulla storyline di Pete Dunne: Dunne eavevano formato un tag team chiamato “New Catch Republic”.