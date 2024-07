Joe Bryant il papà campione Incantò in Italia e ispirò Kobe

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Basket in lutto per la scomparsa a 69 anni di Joe, padre del grande, morto quattro anni fa in un incidente in elicottero. Jellybean, questo il suo nomignolo, è stato una delle stelle della pallacanestrona degli anni Ottanta, quando gli stranieri per squadra erano soltanto due. Joeè stato l’eroe dell’Appennino tosco-emiliano. E infatti adesso lo piangono da entrambi i versanti, a Pistoia e a Reggio Emilia. Dove è arrivato alla fine della sua avventurana. Un giocatore che sapeva accendere la fantasia degli spettatori con le sue giocate di fantasia e quei canestri che realizzava da ogni posizione. Un vero funanobolo che però sapeva all’occorrenza essere utile alla squadra, prendendo un rimbalzo o andando a difendere o a portar palla se c’è bisogno. Joe aveva tutto del, la personalità, l’estro, le doti fisiche.