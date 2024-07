Tour de France 2024 il borsino dopo le prime due settimane | Pogacar appare irraggiungibile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024) Secondo ed ultimo giorno di riposo per ilde. Terminato il weekend durissimo sui Pirenei, va a delinearsi sempre più la classifica generale: andiamo a scoprire nel dettaglio ildei favoritiledue. CHI SALE Tadej: adesso i giochi sembrano davvero chiusi. Lo sloveno ha vinto tre frazioni e ha scavato un solco cheper tutti i rivali. La Maglia Gialla è cucita sulle sue spalle ed è pronto alla doppietta Giro-, che mancava dal lontano 1998. Jonas Vingegaard: i 3? di ritardo dasono tantissimi, ma la differenza di condizione è sotto gli occhi di tutti. In ogni caso ha vinto una tappa e non si è ancora dato per vinto il danese. Ci riproverà anche nella terza settimana.