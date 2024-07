A ‘Luci sul Lavoro’ dibattito sulla transizione green Nicastro | Formazione veicolo per occupazione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 12 luglio 2024) Alla XV° edizione di Luci sul Lavoro Sviluppo Lavoro Italia ha organizzato il“Politiche del lavoro e: opportunità e prospettive per l’Italia”, in cui è stato presentato ufficialmente in Italia l’ Employment Outlook OCSE 2024 dal Direttore per l’, il lavoro e gli affari sociali, OCSE, Stefano Scarpetta. I lavori hanno visto in apertura l’intervento del Senatore, Francesco Zaffini, Presidente della X Commissione del Senato della Repubblica e i saluti istituzionali del Presidente e Ad di Sviluppo Lavoro Italia, Paola. Stefano Scarpetta Direttore per l’, il lavoro e gli affari sociali, OCSE, ha illustrato le principali evidenze del rapportoricaduta occupazionale delle figure professionali legate al: “Le transizioni avranno dei costi, ci sarà una forte riallocazione del lavoro, ma devono essere calcolati in un contesto in cui l’inazione avrebbe costi ben superiori, Dal 2015 al 2019 il 20% rientra in questa definizione ampia di lavori stimolati dallaverde (-driven).