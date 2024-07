MotoGP | Aprilia con Jorge Martin si punta al titolo?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 11 luglio 2024) Uno tsunami di novità ha invaso il box diche nel prossimapotrà schierare due centauri nuovi di zecca sulla griglia di partenza. E non sono due nomi come tanti. Nel Motomondiale 2025, infatti,e Marco Bezzecchi si vestiranno di nero. Un doppio, clamoroso, colpo per Noale che ha sfruttato le decisione di Ducati (Marc Marquez è passato da Gresini Racing alla moto ufficiale al fianco del campione del mondo Francesco Bagnaia) per mettere sotto contratto il vecchio leader della classifica piloti e l’italiano che aveva compiuto un percorso interessante all’interno dell’universo di Borgo Panigale. Un mercato piloti al limite del faraonico che imporrà al team veneto dire, significativamente, alla conquista di uno dei due allori iridati che saranno (ri)messi in palio nella prossima annata motoristica dalla classe regina delle due ruote.