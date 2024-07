The Bear 3 spiegazione del finale | Il ristorante sopravviverà?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 10 luglio 2024) The3,del: Il? La conclusione con una nota selvaggiamente drammatica sta diventando un tratto distintivo della serie di FX The, e la terza stagione non fa eccezione. Tuttavia, è la stagione che ci lascia con il maggior numero di domande senza risposta, poiché il futuro deldi Carmy (Jeremy Allen White) è in bilico. Fin dall’episodio pilota, i problemi finanziari incombevano sul, dettando naturalmente ogni decisione dei personaggi. Ma con la scadenza del prestito di 18 mesi e la regressione della personalità di Carmy, il successo e la longevità deldipendono dal verdetto della revisione che viene accennata nei momenti finali. Anche i membri dello staff temono per la loro posizione nel, cercando già altre offerte di lavoro.