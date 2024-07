Le stelle dell’Umbria Film Festival Il grande cinema torna a Montone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024)no lenel cielo di. Da oggi a domenica l’Umbriasi ripresenta per l’edizione numero 28, con un nuovo direttore artistico, Alessandro De Simone, e la voglia immutata di raccontare ilin tutte le sue sfaccettature, indipendente, pop e intellettuale, con anteprime d’autore e grandi ospiti. Ilparte subito forte e stasera alle 21 in piazza San Francesco, accoglie il regista Manfredi Lucibello e la lanciatissima attrice Barbara Ronchi (applaudita in “Rapito“ e “Dieci Minuti“) che presentano in anteprima il thriller sentimentale “Non riattaccare“. Domani, stessa ora e luogo, è in programma un evento speciale con la proiezione di “The Movie Teller“ di Lone Scherfig, con Daniel Brühl e Bérénice Bejo: è unindipendente che non ha ancora una distribuzione italiana e che verrà presentato dalla celebre regista e sceneggiatore chedove nel 2019 ha ricevuto le Chiavi della città: Lone Scherfig terrà una conversazione con Alessandro De Simone sulla pellicola, sulla sua carriera e la sua idea di