Deschamps orgoglioso nonostante le dure lotte in corso della Francia

Didier Deschamps ha ammesso che la Francia non stava facendo le cose "perfettamente" a Euro 2024 e accetta che devono iniziare a segnare gol se vogliono aggiudicarsi il trofeo il prossimo fine settimana. Ieri sera i Bleus si sono qualificati per le semifinali grazie alla vittoria ai rigori contro il Portogallo, dopo 120 minuti difficili, senza reti, ad Amburgo. Un giocatore francese non ha ancora segnato su azione nel torneo: un rigore di Kylian Mbappé e due autogol sono stati sufficienti per raggiungere le semifinali. Deschamps ha detto: "Dobbiamo segnare più gol. Quando segni più gol, puoi gestire le cose. Otherwise siamo in balia del nostro avversario.