Marquez cade ancora una volta tanto per cambiare forte contusione al costato e si frattura un dito

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 5 luglio 2024)unaper),ale siun. Cambiano i circuiti, restano le cadute di Marcl’uomo che la Ducati ha scelto come compagno ufficiali di scuderia di Bagnaia per la prossima stagione. Il catalano refrattario alla sportività è stato sbalzato in aria dalla sua Ducati anche al Sachsenring (uno dei suoi circuiti preferiti) e ha riportato unaall’indice della mano sinistra e unaal. Si è poi rimesso in moto e ha fatto segnare il tredicesimo tempo prima di andare in ospedale. Quindi domani partirà in Q3. Miglior tempo di Vinales, secondo Rafa Martin, terzo Oliveira, quarto il fratello di, quinto Bagnaia. Domani le prove ufficiali e nel pomeriggio la Sprint.