Ricerca asse tra Italia e India | finanziamenti per i progetti congiunti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 4 luglio 2024) Nell’ambito del rinnovo del Protocollo Esecutivo per la Cooperazione Scientifica e Tecnologica traper il triennio 2025-2027, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e il Ministero della Scienza e Tecnologia del Governono hanno lanciato un invito perdi. Il bando prevede due schemi di finanziamento (è possibile presentare una sola proposta nell’ambito di un solo schema di finanziamento): mobilità deitori edi grande rilevanza. Mobilità deitoriLe proposte progettuali dovranno riguardare una delle seguenti aree di: Information and communication technologies and Artificial Intelligence; Biotechnology & sustainable agrifood; Astrophysics and Space Science; Chemical sciences; Climate change and Geohazards; Advanced Manufacturing.