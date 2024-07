Nasce il reato di maternità surrogata | via libera al disegno di legge cosa cambia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 3 luglio 2024) È arrivatodella commissione Giustizia del Senato aldiche introduce iluniversale di. Si è infatti concluso l’esame degli emendamenti e le dichiarazioni di voto, i gruppi hanno dato il mandato al relatore per l’approdo in Aula. A favore il centrodestra, contrarie tutte le opposizioni. Il provvedimento, che porta la firma di Fratelli d’Italia e fortemente voluto dalla stessa premier Giorgia Meloni, è stato approvato alla Camera il 26 luglio 2023. Leggi anche: Alex Marangon trovato morto nel Piave; aveva ferite al viso e all’addome. Ma ci sono troppi punti oscuri La, secondo Augusta Montaruli, di Fratelli d’Italia, è “una pratica indegna, che trasforma il corpo delle donne e la procreazione di bambini come merce da vendere al miglior offerente.