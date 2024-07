Come Horizon si inserisce nel filone dei film sulla guerra civile

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Per un uomo del calibro di Kevin Costner fare parte del cast di una serie redditiziaYellowstone, in programma fino al 2028 e oltre, rappresenta solo un mezzo utile a realizzare un progetto decisamente più ambizioso. Solo così si riesce a spiegare perché il protagonista di una delle serie televisive di maggiore successo degli ultimi vent'anni abbia deciso di cambiare rotta per investire una cifra decisamente superiore a tutti i soldi che ne ha ricavato nel progetto più colossale, ambizioso e spericolato da lui mai affrontato in carriera. Per la precisione, si tratta di una saga western epica fin dal titolo,: An American Saga. Un'impresa cinematografica nel quale l'attore ha già investito più o meno cento milioni di dollari. Il tutto di tasca propria.