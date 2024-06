Italia ignobile la protesta dei tifosi E solo Donnarumma ci mette la faccia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 29 giugno 2024) L’del calcio non riesce a convincere i suoi. Dopo la sconfitta contro la Svizzera, gli Azzurri sono stati aspramente criticati dagli appassionati presenti allo Stadio di Berlino. Questo stesso stadio, che nel 2006 fu teatro di una vittoria memorabile, sabato sera ha ospitato una delle serate più amare per il calciono: un’eliminazione umiliante, caratterizzata dall’assenza di reazione da parte della squadra. La delusione e la rabbia deisono state palesi, con i giocatori che hanno lasciato il campo a testa bassa, ad eccezione del capitano, rimasto più a lungo per chiedere scusa. È stata una doppia mortificazione: in campo, con una Svizzera determinata e organizzata, e sugli spalti, dove iazzurri hanno espresso tutta la loro frustrazione per una Nazionale che non è riuscita a soddisfare le loro aspettative, soprattutto dopo il timore vissuto nella partita contro la Croazia.