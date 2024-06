Nell’azienda delle mamme Orari flessibili figli in ufficio | Il segreto di produttività

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 3 giugno 2024) Un’azienda al femminile, dove crescita evanno di pari passo con un ambiente di lavoro sereno, in cui conciliare lavoro e famiglia non significa, per le lavoratrici, adattarsi a un part-time, ma lavorare a tempo (e stipendio pieno), seppur beneficiando dellatà degli. Una “piccola oasi felice“, frutto della visione di Elisa Guerrini, direttore generale di Remed, azienda di Flero (società della famiglia Tinini) che si occupa di raccolta e gestione dei rifiuti, in particolare quelli edili, specializzata nei progetti in spazi ridotti e critici (come il Museo Santa Giulia, a Brescia, per il corridoio Unesco). "Il 97% dei rifiuti che smaltiamo vanno al recupero, sono pochissimi quelli che finiscono in discarica o inceneritore – racconta Guerrini – I nostri cassoni sono piccolissimi, da 3 a 20 merti cubi, e per questo possono entrare in luoghi dove normalmente si fatica ad arrivare".