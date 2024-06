French manicure un evergreen che piace sempre e dalle mille interpretazioni

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 1 giugno 2024) Tra tendenze e mode stagionali c’è lei, una verabeauty e unache non stanca mai, ma che si rinnova di volta in volta inversioni diverse una più bella dell’altra. Parliamo dell’intramontabile, una nail art dallo stile unico e che, simbolo di eleganza e raffinatezza, in ogni modo possibile in cui desideriate portarla. Nata a metà del secolo scorso, lasi è diffusa rapidamente, diventando ben presto una dellepiù gettonate, simbolo di eleganza e raffinatezza. Che cos’è laUna nail art che è molto di più di una moda da seguire. Si tratta di un vero e proprio stile, che ha attraversato i decenni adattandosi di volta in volta alle caratteristiche del momento.