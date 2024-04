(Di giovedì 25 aprile 2024): segui con noiledel, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Anche se ilsi è chiuso ufficialmente con la fine della finestra invernale, il mercato non dorme mai: eccole principalidalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News

Ultime notizie Calciomercato LIVE : segui con noi tutte le notizie del giorno , aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Anche se il Calciomercato si è chiuso ufficialmente con la fine della finestra invernale, il mercato non dorme mai: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A ... Continua a leggere>>

Ultime notizie Calciomercato LIVE : segui con noi tutte le notizie del giorno , aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Anche se il Calciomercato si è chiuso ufficialmente con la fine della finestra invernale, il mercato non dorme mai: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A ... Continua a leggere>>

Calciomercato Milan , il rinnovo di Davide Calabria si complica: c’è distanza tra le richieste del giocatore e l’offerta del club. Il motivo La stagione del Milan sta entrando nelle sue battute finali e archiviata la delusione per l’eliminazione dell’Europa League, la dirigenza del club rossonero ... Continua a leggere>>

Liga: è ufficiale, Xavi resta al Barcellona - Prima i rumors, ora l'ufficialità: Xavi Hernandez resta alla guida del Barcellona.

Continua a leggere>>

Pagina 0 | Incertezza Juve: giocatori confusi, molti dirigenti vogliono Allegri via ma… - Ora è arrivato il momento di pensare al rilancio del club e alla ricostruzione, appunto, che non può non avvenire con un piano e una strategia elaborati dal management ...

Continua a leggere>>

Juve, Kean si allena con la squadra - Allenamento mattutino per la Juventus che prepara la sfida di campionato al Milan che si giochera' sabato alle ore 18. Buone notizie per Massimiliano ...

Continua a leggere>>