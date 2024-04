Ucraina - ecco i nuovi missili Atacms | come cambia la guerra

Washington, 24 aprile 2024 – Per la prima volta dall’inizio della guerra, Kiev ha ricevuto Missili Atacms a lungo raggio dagli Stati Uniti. L’Ucraina li ha utilizzati per attaccare un aeroporto militare russo in Crimea mercoledì scorso e nella ...

