Torna il Cantamaggio Edizione numero 128

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024) TERNI Dal 29 aprile al 5 maggioa ilTernano alla 128esima. Saranno sei carri in gara, in un contorno di musica, sfida tra dj, concorsi di poesie e canzoni maggiaiole. L’2024 alzerà il sipario il 29 aprile alle 21.30 al Teatro Secci con il concorso delle canzoni maggiaiole “Giuseppe Capiato”. Il clou della manifestazione, come tradizione, è il 30 aprile con la sfilata dei sei carri allegorici in concorso che sfileranno lungo via Mazzini, corso Tacito, piazza della Repubblica e piazza Europa. In gara i carri di San Giovanni, Pallotta-Polymer-Sabbione, Arrone, Montecastrilli, Cesi, Lu Riacciu. "Come ogni anno vogliamo regalare all’intera comunità ternana – spiega il presidente dell’EnteTernano, Maurizio Castellani – una settimana di eventi legato alla ...