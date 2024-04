Tensioni a Roma tra manifestanti pro Palestina e Brigata ebraica

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 25 aprile 2024) Si sono registrati momenti di tensione a, vicino Porta San Paolo, dove il presidio dei movimenti palestinesi ha urlato insulti nei confronti della, che si era recata nei pressi della Porta per deporre una corona in occasione della Festa della Liberazione. "Fascisti", "Fuori Israele dalla storia" sono alcuni degli slogan urlati. Tra ifilopalestinesi e i componenti dellaè stato schierato un cordone di forze dell'ordine in tenuta anti sommossa. Sono state lanciate anche alcune petardi e sassi.