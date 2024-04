Corteo 25 aprile - scontri in piazza Duomo a Milano al passaggio della Brigata Ebraica

A Milano ha raggiunto piazza Duomo la testa del corteo del 25 Aprile iniziato in corso Venezia all'angolo con via Palestro. Attorno al palco dove avranno luogo gli interventi, una numerosa folla , tra i quali manifestanti, pro Palestina, che all'arrivo della testa della manifestazione, guidata dal ... Continua a leggere>>

Milano, 25 apr. (askanews) – Il 25 Aprile “è una giornata in cui celebrare quell’ Italia che è stata dalla parte giusta della storia”. Lo ha detto la segretaria del PD Elly Schlein , arrivata poco dopo le 14 al corteo a Milano per la celebrazione della Liberazione organizzato dall’Anpi. “Il 25 ... Continua a leggere>>

Applauso scrosciante per Antonio Scurati dopo la lettura del monologo oggi pomeriggio dal palco di piazza Duomo a Milano da dove lo scrittore è intervenuto dopo aver partecipato al corteo del 25 Aprile per le strade del centro della città. Scurati ha fatto una sola variazione rispetto alla versione ... Continua a leggere>>

25 aprile, tensioni a Milano: manifestanti pro Palestina contro Brigata ebraica - Tensioni in piazza duomo a Milano per la manifestazione per il 25 aprile: all'arrivo della Brigata ebraica un gruppo di manifestanti pro Palestina hanno iniziato con fischi e insulti, come "fuori i ...

Continua a leggere>>

Corteo 25 aprile a Milano, contestazione dei filo palestinesi alla Brigata ebraica. Scontri in piazza duomo, un ferito - Festa della Liberazione. I manifestanti hanno sfilato da Porta Venezia fino a piazza duomo, dove c’era un presidio dei Giovani palestinesi ...

Continua a leggere>>

Scontri tra manifestanti pro Palestina e Brigata Ebraica in piazza duomo a Milano: un ragazzo portato in Questura - Tensioni in piazza duomo a Milano per il corteo del 25 aprile. Ci sono stati alcuni scontri tra manifestanti pro Palestina e Brigata Ebraica, poi sedati dai City Angels e dalla polizia. Un ragazzo è ...

Continua a leggere>>