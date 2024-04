Calenda sempre più solo - in 200 lasciano Azione e vanno da Renzi

Il voto in Basilicata ha acceso i riflettori sul “tesoretto” in mano ai partiti di centro, nel caso specifico Italia Viva e Azione. La prima con il 7% di Orgoglio Lucano, la lista sostenuta dai Renziani, la seconda con quasi il 7,5% sono stati decisivi per far vincere a larghissima maggioranza ...

Continua a leggere>>