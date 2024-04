Biasin | Zielinski? Mi ricorda un altro acquisto fatto dall’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 25 aprile 2024), assieme a Taremi, sarà uno dei due sicuri volti nuovi dell’Inter 2024-2025. È ancora da ufficializzare, ma la certezza l’ha già data Ausilio dopo il derby., su Radio Sportiva, ne valuta l’arrivo. IL VOLTO NUOVO – Piotre Mehdi Taremi vestiranno la maglia dell’Inter a partire dal prossimo 1 luglio, dopo la scadenza dei rispettivi contratti con Napoli e Porto. Per Fabrizio, il primo darà un contributo da non sottovalutare: «Io non so quale sarà il suo apporto sul campo, ma so quello che ho visto fino a ora.quest’anno ha passato una stagione insufficiente, come gran parte dei suoi compagni di squadra, ma hauna grande carriera. Conosce il campionato, poi è un’operazione a parametro zero».fra i parametri zero ...