Aurora Immobiliare Siamo sorpresi ma andremo avanti comunque

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024) Riguardo alla questione dello stadio, la Rti proponente il progetto,, fa sapere di "aver appreso con grande sorpresa della delibera assunta dalla giunta comunale e dell’avviso del procedimento di diniego del Progetto, in quanto non rispettoso delle condizioni di pubblico interesse. A tal fine, appare opportuno chiarire come il Progetto definitivo sia stato protocollato in data 12 maggio 2023 e fino alla data dello scorso 22 aprile, mai nessuna indicazione negativa era pervenuta, formalmente o informalmente". Per tale ragionepreannuncia che "nel termine assegnato risponderemo ai rilievi opposti, dovendo però prendere atto dell’assoluta ed inaccettabile sproporzione tra il tempo che è stato necessario al Gruppo di Lavoro istituito dalla precedente Amministrazione e tutt’ora in ...