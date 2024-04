Sapir guarda avanti Il presidente Sabadini | | Puntiamo molto sulla penisola Trattaroli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Diventare sempre più operatori logistici per intercettare la maggior quota possibile della catena del valore delle merci. È questo, come spiega ilRiccardo, l’obiettivo diche gestisce in Darsena San Vitale il principale terminal operator del porto di Ravenna e uno dei più grandi in Italia, controlla Terminal Nord SpA in sinistra Canale, specializzato in inerti, ed è proprietaria del 70% delle quote di TCR (Terminal Container Ravenna), gateway strategico per lo scambio delle merci containerizzate con il Mediterraneo orientale., come si è concluso il 2023 per? "Il bilancio del gruppo per il 2023 indica ricavi per circa 62 milioni con un Ebitda vicino a 17 milioni. Sono numeri in linea con il piano industriale a suo tempo approvato e ...