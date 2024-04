Marcell Jacobs spaventa tutti | Siamo ad aprile e non ho gareggiato - stagione finita Rana Reider risponde ridendo

(Adnkronos) – Samsung Electronics Italia, in qualità di partner globale dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, ha annunciato i membri del Team Samsung Galaxy per l'Italia. Il Team è composto da cinque atleti selezionati per rappresentare lo spirito olimpico secondo il tema "Open Always Wins", promosso da Samsung, che celebra l'apertura mentale come […] L'articolo Marcell Jacobs nel Team Samsung Galaxy per l’Italia alle Olimpiadi di ... (webmagazine24)

Sciolgono le riserve i campioni della staffetta e dell’atletica azzurra. Sia Filippo Tortu che Marcell Jacobs hanno infatti svelato le date del proprio debutto stagionale. Il primo, che per il momento sta lavorando negli Stati Uniti, in vista di una stagione a dir poco impegnativa, scenderà in pista sabato 13 aprile a Gainesville, in Florida, nei 100 metri. Nonostante il focus, o comunque la gara su cui può raccogliere di più sia il 200, il ... (sport.quotidiano)

Roma, 4 aprile 2024 – Marcell Jacobs scalda i muscoli per i prossimi eventi internazionali. Il campione olimpico dei 100 metri punta a grandi traguardi. E correrà sulla sua distanza regina nello storico impianto del Foro Italico, lo Stadio dei Marmi. L’occasione sarà il prossimo ‘Roma Sprint Festival’ il 18 maggio, consueto appuntamento annuale che accoglie i velocisti dell’Atletica leggera. Lo annuncia l’Azzurro. Sarà la sua prima gara in ... (ilfaroonline)

Marcell Jacobs sarà la grande stella del Roma Sprint Festival, evento che avrà luogo nella Capitale il prossimo 18 maggio. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha scelto questa kermesse per muovere i primi passi stagionali nel Vecchio Continente ed entrare nel vivo del cammino verso gli Europei, che si disputeranno proprio a Roma a inizio giugno, e le Olimpiadi di Parigi 2024, a tre anni di distanza dall’indimenticabile apoteosi di Tokyo. Lo ... (oasport)