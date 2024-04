La Promessa - anticipazioni spagnole 3° stagione | Manuel scopre l’inganno di Jimena

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 23 aprile 2024) LeLache arrivano dalla Spagna rivelano che – nel corso della terza– il dottor Abel decide di non essere più complice deldisulla gravidanza e rivela ache la moglie non aspetta nessun figlio. Ma cosa accadrà nella soap di Canale 5? Scopriamolo insieme.Laha ingannatoPer diversi mesiè riuscita a tenere in pugno, e a impedire che il marito si trasferisse in Italia per lavoro, grazie alla sua gravidanza. In realtà la giovane non è affatto in dolce attesa ed è riuscita a portare avanti il suo inganno grazie alla complicità del dottor Abel. Con il ...