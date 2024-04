Il giallo di Kadyrov - Novaya Gazeta | Ha una necrosi pancreatica acuta La risposta è un video in palestra

(Di martedì 23 aprile 2024) Roma, 23 aprile 2024 – Quali sono le reali condizioni di salute di Ramzan? Secondo quanto scriveEurope il leader ceceno sarebbe praticamente in fin di vita a causa di una “”, di cui il governatore soffrirebbe da 5 anni. La testata russa indipendente, che cita fonti – naturalmente anonime dell’ospedale centrale di Mosca – riporta la voce di una persona vicina ad Adam Delimkhanov, suo stretto alleato in Cecenia."Il vecchio leader non sarà più qui, la malattia lo ha colpito gravemente”. Il Cremlino starebbe cercando un sostituto alla guida della Cecenia già dallo scorso settembre quandosarebbe stato ricoverato per una grave crisi polmonare, conseguenza della sua malattia. Proprio mentre la notizia passa da ...

