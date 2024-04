Prima sconfitta casalinga per i ragazzi di Giuliodori. Blitz del Montegiorgio. Espugnato il Castello

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) 12 : Sarti, Morganti, Fabbri, Cannoni (36’ st Evangelisti), Imbriola, Rotondo, Fossi (15’ st Kurti), Miotto, Braconi, Guella, Sidorenco (13’ st Nanapere). Panchina: Schirripa, Pedini, Fabiani, Bellucci, Nacciarriti, Graciotti Lu. All.: Forconesi, Monterotti (17’ st Milozzi), Greco, Lombardi (36’ st Maranesi), Rossini, Rosa Gastaldo, Verdesi, Zancocchia, Zira (38’ st Flaiani), Albanesi, Giri. Panchina: Traini, Vignaroli, Belleggia, Zamputi, Capparuccini, Morelli. All. Vagnoni. Arbitro: Tasso di Macerata. Reti: 2’ st Giri, 47’ st Braconi, 50’ st Rossini. Ilviola il Mancini conquistando tre punti importanti per il piazzamento playout. Passo indietro del Castelfidardo che cade a sorpresa subendo lastagionale ...