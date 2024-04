Giordani | Che impresa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 aprile 2024) Grande festa in casa Atletico Ascoli per l’aritmetica salvezza conquistata a due giornate dalla fine. "La scorsa estate ci davano tutti per spacciati – ha ammesso il patron Graziano– la classica ‘matricola’ che doveva essere la vittima sacrificale in un girone difficile. Abbiamo fatto un campionato strepitoso e questa vittoria la regaliamo ai nostri tifosi, ai nostri partner e a chi ha seguito l’Atletico con simpatia e con la speranza di vedere un po’ di bel calcio". E in effetti c’è da dire che il lavoro di mister Simone Seccardini ha portato, oltre che i risultati, anche una precisa identità della squadra oggi addirittura scesa in campo con un modulo spregiudicato come il 3-4-3. "Possiamo festeggiare questa matematica salvezza – ha dichiarato il tecnico dell’Atletico Ascoli – dopo aver conquistato una grande vittoria contro una grande squadra come la ...