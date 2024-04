Resistenza - la ferita sanguina ancora

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 21 aprile 2024) A vent’anni dall’uscita, torna una nuova edizione de Il sangue dei vinti, libro con cui Giampaolo Pansa raccontò decine di episodi di «giustizia sommaria» dopo il 25 aprile 1945, liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo. Una testimonianza civile che non smette di far luce su un capitolo oscuro nella storia del Paese. Il sangue dei vinti di Giampaolo Pansa, in libreria vent’anni dopo. Ci arriva con l’editore Rizzoli, una nuova veste grafica, una differente copertina e la prefazione di Luca Telese. Non è cambiata, dal 2003 a oggi, la convinzione che anche lo strazio di chi è stato sconfitto dovrebbe meritare almeno la compassione del ricordo. Anche se le vittime stavano dalla parte sbagliata e per scelte che - il più delle volte - non consentirebbero nemmeno l’attenuante di una giustificazione. Il tempo immediatamente successivo alla fine della Seconda guerra mondiale - fra il 1945 e il ...