La nuova Milano riscopre le vecchie rosticcerie

(Di sabato 20 aprile 2024) Uno dei primi ricordi d'infanzia ci trascina indietro con una zia, dentro la gastronomia di quartiere a fare la spesa. Una ciotola di vetro, un vero e proprio scrigno di frutta brillante e lucida, a portata di mano. L’incontenibile tentazione di afferrare quella ciliegia che trionfava al centro della ciotola, infilarla in bocca e urlare tra lo sconcerto delle sciure milanesi impellicciante: era mostarda. Un altro ricordo, ancora intenso, è il profumo della faraona ripiena che veniva consegnata direttamente a casa della nonna e veniva custodita gelosamente, avvolta nella carta d'alluminio, sul tavolo della cucina. Un tesoro da assaggiare furtivamente prima che fosse servito a tavola, il giorno di Natale. Infine, le mani impazienti appiccicate alla vetrina di una rosticceria aspettando la mamma in fila per comprare i cordon bleu. Immaginare non solo il piacere di mangiarli ma quello di ...