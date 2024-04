Rihanna parla del suo nuovo album | Quando esce?

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ci risiamo, ancora una voltasi è divertita a giocare con i nostri sentimenti. La cantante L’imprenditrice ieri era presente al lancio delle sue nuove scarpe per Puma e durante il party dell’evento ha risposto alle domande di alcuni giornalisti. Ai microfoni di E Entertainment la 36enne ha dichiarato che non saverrà pubblicato il suoe che vorrebbe saperlo anche lei (stendiamo un velo pietoso). “Il? Eh già…uscirà? Vorrei saperlo anch’io. Se Rza e Riot (i figli) saranno in qualche modo coinvolti nel disco? Dipende da loro. Ho già delle cose da cui sento che potrebbero uscire delle cose belle. Io e Rocky stiamo davvero cercando di capire chi userà cosa. Perché sono delle cose così belle”. Ancora ...

