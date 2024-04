Nel 2023 cresce la soddisfazione per la situazione economica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il 59,4% della popolazione di 14 anni e più si dichiara molto o abbastanza soddisfatto per lanelcon una crescita di 2,4 punti percentuali in più rispetto al 2022. Lo rileva l'Istat in un Report sulladei cittadini sulle condizioni di vita. Tra i 20 e i 24 anni l'aumento è molto più consistente, tra i 4 e i 5 punti percentuali (raggiunge la quota del 60,8%) come per le persone tra i 65 e i 74 anni per le quali arriva al 62,7%. Laè massima per dirigenti, imprenditori e liberi professionisti (72,4%), minima per chi è in cerca di una nuova occupazione (35,3%). Rispetto al 2022 la categoria dei lavoratori in proprio, come per lalavorativa, segna un'importante crescita (+6,6 punti percentuali). ...