L’unica vera rivelazione del nuovo libro di Salvini è l’ammissione di non saper fare politica

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ora, mettiamoci (con enorme difficoltà) nei panni di un elettore di destra. Di un cittadino che non vede di buon occhio l’Europa e tutto ciò che Bruxelles rappresenta. Che ha vissuto il governo di Mario Draghi come una delle peggiori iatture che siano capitate all’Italia. Un elettore no covid, tendenzialmente sovranista e xenofobo, ammiratore di Putin e che ha sulle scatole Volodymyr Zelensky e la sua maledetta resistenza ai carri armati russi. Un italiano che ha sempre votato a destra e poi magari Matteo, applaudendolo come il ministro dell’Interno che bloccava i porti ai migranti. Bene, questo signore/signora, che ha in odio tutte le sfumature della sinistra o del centro moderato-liberal-democratico, perché dovrebbe dare il suo voto alla Lega dopo che il suo leader fae che a lui faceva schifo la coalizione, ma intanto votava la fiducia ...