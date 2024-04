Lavoro - scuol - sani -à, ambiente I bubboni che il governo ignora

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 18 aprile 2024) I dati ci sono. Bisogna avere la volontà di leggerli fino in fondo. L’ultimo rapporto sul Benessere equo e sostenibile (Bes) dell’Istat confrontando i principali indicatori dell’Italia con quelli degli altri paesi europei ci dice ben altro rispetto alla narrazione delMeloni. Emergono non soltanto idel nostro Paese per quanto riguarda latà, l’, l’istruzione e il welfare in generale, ma il raffronto con l’Europa ci invita a ridimensionare gli entusiasmi per miracoli che esistono sono sulla carta, come quello della crescita dell’occupazione. Dei 152 indicatori Bes, 38 sono confrontabili a livello europeo. La maggior parte degli indicatori considerati mostra una situazione peggiore per l’Italia. I due indicatori che presentano la distanza più accentuata, in termini relativi, sono del dominio ...