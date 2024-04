L'Aquilotto il più votato. La 4ªA delle 'Madri Pie' ha vinto il concorso per la nuova mascotte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024) Grande successo ieri mattina allo stadio per la giornata finale del’Crea ladello Spezia Calcio’, promosso dallo Spezia in collaborazione col centro commerciale Le Terrazze e l’agenzia ToGet. E’ stato chiesto agli alunniscuole primarie della città di realizzare laufficiale del club e sei sono stati i progetti finalisti. Oltre 150 bambini erano presenti sugli spalti del Picco, accompagnati dagli insegnanti, con lo speaker Federico La Valle che ha fatto cantare loro l’inno dello Spezia. Harealizzato dalla 4ªA dell’istituto primarioPie Franzoniane’, ma tutti i sei elaborati finalisti hanno suscitato grande interesse. Importante è stata la partecipazione del pubblico, tifosi e non. Sono ...