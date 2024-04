L’andirivieni tradisce lo spacciatore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 aprile 2024) (Pavia) Un andirivieni di veicoli in una zona campestre ha insospettito i carabinieri, che hanno ulteriormente puntato l’attenzione su quei movimenti. I sospetti dei militari non erano infondati, tanto che hanno arrestato un 36enne marocchino, pregiudicato, irregolare in Italia, ritenuto responsabile, in concorso con un complice al momento sconosciuto, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi oppure oggetti atti a offendere. Le manette sono scattate l’altro pomeriggio, quando i carabinieri della Stazione di Corteolona e Genzone, durante un servizio perlustrativo, hanno notato un movimento sospetto di veicoli in una particolare zona. Dopo aver richiesto il supporto di un’altra auto, è stata quindi controllata tutta l’area e sono stati visti due uomini che, appena si sono accorti della presenza dei militari, hanno cercato di fuggire a piedi ...