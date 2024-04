La Milano-Sanremo è passata da Corteolona e Genzone Noi siamo andati tutti insieme a vederla dal vivo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 aprile 2024) A metà marzo si è svolta la "", una corsa ciclistica nata nel 1907 ideata da un gruppo di sanremesi appassionati. Nella prima edizione si sono presentati solo 65 iscritti su 33, poiché il percorso era molto pericoloso.Quest’anno i ciclisti sono partiti da Pavia e hanno percorso 288 km, fino ad arrivare a Poggio di, in Liguria.era sul percorso e dalle 10 del mattino sono iniziate a passare tantissime moto e macchine di diverse nazioni, come ad esempio Bulgaria, Svizzera, Norvegia, Francia, Germania e Austria. Il primo classificato è stato Jasper Philipsen in 6 ore e 14 minuti. I ciclisti sono passati alle ore 10.30 davanti alla piazza G. Verdi, noisul campo per poter assistere al loro passaggio ed è stato davvero ...