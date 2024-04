Il salto di categoria La Pianese sfida Sansepolcro e sogna la serie C

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ladomenica attende al Comunale diper la prima di tre partite determinanti per la promozione inC. "Un campionato che ci ha visto protagonisti e avanti dall’inizio, dove tutte le squadre possono dire di avere recriminazioni e rimpianti – a detto a Bepitv Francesco Cangi, ds bianconero –. Domenica ci attende un incontro difficile perché noi perdiamo punti soprattutto con le piccole. Aquesto punto dipende da noi". Con sette punti nelle prossime tre partite i bianconeri avrebbero la certezza di staccare il pass per il ritorno nei professionisti a quattro anni dall’ultima, e unica, volta. "Non sarà facile. Credo che in campionato non molli niente nessuno, neanche quelle squadre che senza obiettivi particolari potrebbero avere meno pensieri. Ora non possiamo fare altro che pensare al. ...