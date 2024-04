Euro 2024 - la sentenza della banca dati | ecco quale nazionale vincerà

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Diciamo le cose come stanno: la presunta “intelligenza artificiale” che ha previsto le vincitriciChampions per i prossimi 80 anni è “una cagata pazzesca”. Quella era solo una trovata di un utente social qualsiasi che era alla ricerca di facili interazioni, eppure l'IA in versione oracolo ha destato un interesse enorme. Se proprio vogliamo giocare a prevedere il futuro, almeno facciamolo in modo verosimile. Quindi con Football Manager, in apparenza un videogioco, in sostanza uno dei più grandi database calcistici esistenti, non a caso usato da molti club per lo scouting. Lo studio di decine di migliaia di calciatori sparsi nei cinque continenti è alla base di un'esperienza manageriale unica, che riproduce la realtà e diventa poi imprevedibile. Insomma, la nostra simulazione dei prossimi dieci anni calcistici non è il Vangelo ma neanche un pronostico a caso come ...