Dopo un aborto - si può rimanere di nuovo incinta e quando?

(Di giovedì 18 aprile 2024) L’spontaneo è sempre un momento difficile per una donna e per una coppia ma, se si vuole riprovare a concepire, si può farlo con alcune accortezze. Prima di tutto bisogna valutare il nostro stato di salute fisica e mentale. Seconda analisi riguarda il tipi dispontaneo, in base alla fase gestazionale nella quale esso è avvenuto. Terza importantissima considerazione è quale ne sia la causa sospettata. Infine, indispensabile sarà capire se ci sono stati altri aborti precedenti,e quanti. Perché se, come premesso già all’inizio,unasi può, ed anche avere una meravigliosa gravidanza ed un altrettanto splendido parto poi, è necessario partire da quei dati per capiresi può riprovare e se siano prima ...