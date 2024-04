Alle 15 l’addio al papà morto nello schianto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 aprile 2024) Si terranno oggi15 i funerali di Andrea Uggetti, il 49enne di Meleti,martedì pomeriggio in seguito al ribaltamento in un campo della sua vettura mentre percorreva la provinciale 27 insieme ad un amico. Le esequie saranno celebrate nella chiesa del piccolo paese della Bassa dove il 49enne abitava insieme ai genitori. Lascia un figlio tredicenne. Di professione agricoltore, Uggetti martedì sera si stava dirigendo verso Meleti quando, per cause da chiarire, l’auto ha sbandato sul ciglio della strada per poi finire nella scarpata dal lato opposto. Purtroppo il 49enne è rimasto schiacciato nell’abitacolo mentre l’amico, anch’egli 49enne, è rimasto ferito (non grave).