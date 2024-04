Colonnine di ricarica Ecco i criteri

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Nuoveper ladi energia elettrica in città. Il Comune detta le regole e iin vista della manifestazione di interesse che verrà indetta per trovare gli operatori disposti ad effettuare l’investimento per la posa e la gestione successiva. L’obiettivo sarà la contemporanea presenza di più imprese del settore e le strutture dovranno essere interoperabili per consentire l’uso di ogni singola installazione da parte di tutti gli utenti. Per il Comune l’intera operazione sarà a costo zero e l’assegnazione sarà per dieci anni. In totale saranno tredici letra capoluogo e frazioni. Ieri la nuova iniziativa è stata presentata ufficialmente dopo l’approvazione in Giunta degli indirizzi di massima. M.B.

