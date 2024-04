Nadal | dopo oltre tre mesi ecco il ritorno in campo | contro Cobolli l’ultima a Barcellona?

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 aprile 2024) “Per me è una gioia essere a. Mi sento pronto per giocare“. Non poteva pronunciare parole più belle Rafa, cheuna lunga attesa tornerà finalmente a disputare un match nel circuito Atp. Non sorprende che per farlo abbia scelto proprio, un torneo che ha vinto ben 12 volte e il cuiprincipale porta il suo nome.ha giocato soltanto tre match quest’anno, tutti nel torneo di Brisbane a gennaio, perciò il suo debutto è caratterizzato da numerose incognite, fisiche e non solo. Rafa è infatti un giocatore che per entrare in forma ha bisogno di giocare tante partite, ergo non è scontato che fin da subito sia competitivo al massimo. In, nell’esibizione giocata con Alcaraz a Las Veags lo scorso marzo, ha faticato parecchio a ...