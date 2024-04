Virginia Mihajlovic è incinta | ecco il nome scelto per ricordare papà Sinisa

Virginia Mihajlovic è incinta: il nome del bimbo sarà un omaggio al padre Sinisa - Virginia Mihajlovic è incinta del secondo figlio e a Verissimo ha rivelato quale nome vorrebbe dargli. Un nome particolarmente significativo in quanto sarà un omaggio al padre Sinisa, scomparso nel ...today

Virginia Mihajlovic aspetta un secondo figlio: “Lo chiamerò come papa” - “Non sono stata benissimo in questa seconda gravidanza, per questo ho preferito aspettare per dare la notizia”, ha ammesso Virginia Mihajlovic. E’ una seconda gravidanza completamente diversa dalla ...roma.repubblica

''Aspetto il secondo figlio'': Virginia Mihajlovic, figlia di Sinisa, lo annuncia in tv e svela la commovente scelta per il nome del nascituro - ''Aspetto il secondo figlio'': Virginia Mihajlovic, figlia di Sinisa, lo annuncia in tv. La commovente scelta per il nome del nascituro ...gossip